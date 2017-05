మామూలు లేడీ కాదు: 'అమెజాన్'కు రూ. 70లక్షలు టోపీ, ఎలానో తెలిస్తే షాక్!

స్థానికంగా ఒక ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ కంపెనీలో పనిచేసే ఆమె.. ఆన్ లైన్ ప్రొడక్టులను తరుచుగా ఆర్డర్ చేస్తుండేది. అయితే దీని వెనకాల పెద్ద ప్లానే ఉంది.

English summary

A woman was arrested for allegedly cheating e-commerce giant Amazon India to the tune of Rs 69.91 lakh by making numerous online purchases, returning substandard or cheap lookalikes and selling the original items on another shopping portal.