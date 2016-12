మహిళా కానిస్టేబుల్ పై యాసిడ్ దాడి, భర్తతో గొడవలే కారణమా ,ఇతర కారణాలున్నాయా?

మహిళ కానిస్టేబుల్ పై గుర్తు తెలియని దుండగులు వెల్లూరు జిల్లా తిరుప్పత్తూరులో యాసిడ్ పోసి దాడికి దిగారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A 29 year old woman constable suffered an acid attack at tiruppattur in vellore district,when she was on her way to home from police station when some unidentified people threw acid on her