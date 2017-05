అమెరికా వీసా కోసం పెళ్లి నాటకమాడిన యువతి: దొరికిపోయిందిలా!

అమెరికా వీసా కోసం ఓ యువతి పెళ్లి నాటకమాడి పోలీసులకు పట్టుబడింది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

A woman's plan to ace a visa interview at the US consulate by posing as a married couple with a well travelled merchant navy seaman backfired when she failed to explain why her 'husband' had several US visa stamps in his passport, but she had none. Both have been arrested for cheating, forgery and criminal conspiracy.