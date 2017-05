షాక్: బైక్ డిమాండ్ చేసిన వరుడికి విడాకులు, 3 గంటల్లోనే మరో వ్యక్తితో వివాహం

మోటార్ సైకిల్ ను డిమాండ్ చేసిన పెళ్ళికొడుకుకు విడాకులిచ్చేసింది భార్య. భర్తకు విడాకులిచ్చిన మూడు గంటల్లోనే మరో వ్యక్తికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. ఈ ఘటన జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Avarice is bad, is the lesson a groom in a Jharkhand town learnt when he not only sought the hand of a young woman but also a brand new motorcycle from her family. In the bargain, he lost both.