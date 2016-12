అడ్రస్ కోసం వెతుకుతుండగా,ఆమె చున్నీ లాగి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. దంపతులు ఏం చేశారంటే

అడ్రస్ వెతికితోంటే, అమానుషానికి పాల్పడ్డారు ఇద్దరు దుండుగులు. తమను ఎందుకు వేధిస్తున్నారని ప్రశ్నించిన పాపానికి రక్తం వచ్చేలా కర్రతో కొట్టారు.వారిని అడ్డుకొనే వారే లేకుండా పోయారు.

English summary

a married couple was assaulted by two goons, when tey resisted their bid to molest the woman in uttar pradesh manipuri district.when they couple enquiring about an address, which they were supposed to visit .one of the assaulters tried to pull her duppatta,and also groped her. when she and her husband resisted the two were beaten with stick the lay suffered head injury .some one post this incident on social video ,