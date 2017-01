భర్తతో విడిపోయి విడిగా ఉంటున్న ఓ మహిళా ప్రొఫెసర్ దారుణ హత్యకు గురైంది. ఆమె కుమారుడిని బంధించి, ఆమెను ఇంట్లోనే హత్య చేశారు.

English summary

a woman professor of a government college was found dead with substantial burn marks and her throat slit in her house in a suburban area on Friday.