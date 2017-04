మంచి ఉద్యోగం ఇస్తామని నమ్మించి మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం

మంచి ఉద్యోగం ఇస్తామని ఆశచూపి ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న పారిశుద్య కార్మికురాలిపై ఆరుగురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన ఢిల్లీలోని గురుగ్రామ్ లో చోటుచేసుకొంది.

English summary

A 26-year-old house-keeping staff of a private company in Gurugram was allegedly lured by an acquaintance on the pretext of getting her a better job and raped through Tuesday night by six other people in a village near Bilaspur.