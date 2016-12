స్త్రీని చంపేసి 13 ముక్కలు చేసి బ్యాగుల్లో కుక్కారు

ముంబై సమీపంలో దారుణమైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ మహిళను చంపేసి ఆమె శవాన్ని 13 ముక్కలు చేసి మూడు సంచుల్లో శరీరభాగాలను కుక్కారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A body of an unidentified woman chopped in 13 pieces was found stuffed inside three plastic bags in Panvel, near Mumbai, on Wednesday evening, police said.