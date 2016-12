ఆమె ఖాతాలో వంద కోట్ల జమ అయ్యాయి.జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రధానికి లేఖ

తన జన్ ధనబ్యాంకు ఖాతాలో వంద కోట్ల రూపాయాలను జమ కావడాన్ని గుర్తించి ఓ మహిళ షాక్ కు గరయ్యారు. ఈ విషయమై బ్యాంకు అధికారుల నుండి సరైన స్పందన లేకపోవడంతో ఆమె ప్రధానమంత్రి కార్యాలయానికి లేఖ రాశారు.

English summary

sheetal ,shocked to find nearly rs 100 crore in her jan dhan account in meerut state bank branch.she write a letter to pmo for interverntion after the bank officials didnot attent to her complient.