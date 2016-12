అమ్మ సమాధి వద్ద మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నం: శశికళకు వ్యతిరేకంగా..

మెరీనా బీచ్ లోని అమ్మ సమాధి వద్ద సుమతి విషం తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించడాన్ని కొంతమంది స్థానికులు గుర్తించారు.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 15:37 [IST]

English summary

A Woman, namely sumati was tried suicide at jayalalithaas memorial in merina beach, chennai.