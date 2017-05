ఎంపీని ట్రాప్ చేసిన మాయాలేడీని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

ఓ ఎంపి తనపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని ఆరోపణలు చేసిన ఓ మహిళను ఎట్టకేలకు మంగళవారం నాడు ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

English summary

The Delhi Police on Tuesday arrested a woman who had allegedly honey-trapped a BJP MP and demanded Rs five crore from him.