వ్యభిచార వృత్తిలో సంపాదించిందంతా వాళ్ల వద్దే! మోడీని వేడుకుంది..

వ్యభిచార కూపంలో తాను సంపాదించిన డబ్బంతా యజమానుల వద్దే ఉందని, దాంతో పాతనోట్లు రద్దయిపోయినప్పుడు మార్చుకునే అవకాశం లేకుండా పోయిందని లేఖలో వాపోయింది.

English summary

A woman, who forcefully entered into prostitution in Pune was wrote a letter to Prime Minister Modi got help from a Nri woman