పాయింట్ బ్లాక్ లో గన్ గురిపెట్టుకుని వరుడి బాగోతం గురించి చెప్పింది. 'ఇప్పుడు చెప్పు.. నేనిప్పుడు గర్భవతిని, మనిద్దరం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నది నిజం కాదా?' అంటూ నిలదీసింది.

English summary

The groom Devendra Awasthi was stopped by his alleged lover who barged into the venue and pointed the pistol at him and told him that he cannot marry another girl as he is her husband. The girl also claimed that she is pregnant with Devendra's child.