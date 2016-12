ఆమెను ఆలయంలోకి అనుమతివ్వం, సంప్రదాయాలను గౌరవించాలి

శబరిమల ఆలయంలోకి మహిళల ప్రవేశించలేదని కేరళ ప్రబుత్వం తేల్చి చెప్పింది. ట్రావెన్ కోర్ దేవస్థానం ఆధీనంలో దేవాలయం ఉందని, ఆలయ సంప్రదాయాలను పాటించాలని కేరళ దేవాదాయశాఖ మంత్రి సురేంద్రన్ ప్రకటించారు.అయితే

English summary

the kerala governament on monday said that the entry of bhumata brigaed chief trupti desai will not be allowed in the lord ayyapa temple in sabarimala, there are restrictions for the entry of women between 10-50 years.