పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా అవి వాడుతారు

ఇండియాలో పురుషుల కంటే మహిళలే అత్యధికంగా స్మార్ట్ పోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారని ఓ సర్వే వెల్లడించింది.స్మార్ట్ పోన్లలో ఉన్న అన్ని రకాల అప్లికేషన్లను మహిళలు ఉపయోగిస్తారని ఈ సర్వే తేల్చింది.

English summary

the time spent on smart phones has gone up considerably in the country, surprirssing the time spent on any other media including tv , indian women are now more engaged on smart phones than men, watching youtube and playing games.