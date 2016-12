ముద్రణ సిబ్బంది షాక్: రోజుకు 60లక్షల నోట్ల ప్రింటింగ్ ఆగింది!

సల్బోనీలోని కరెన్సీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ సిబ్బంది అదనపు సమయం పనిచేసేందుకు విముఖత చూపిస్తున్నారు. దీంతో రోజుకు 60లక్షల నోట్ల ముద్రణ ఆగిపోయింది.

English summary

The employees of the currency printing press at Salboni in West Bengal's West Midnapore district have decided not to work overtime anymore, saying they stick to their normal nine-hour-shifts.