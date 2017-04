తల్లి, తండ్రి కాదు.. మన దగ్గరుంది ‘తాత’! దీనిముందు అమెరికా, రష్యా బలాదూర్!!

అమెరికా ‘తల్లిబాంబు’.. రష్యా ‘తండ్రిబాంబు’లను మించిన బాంబు.. వాటికి ‘ తాత’ లాంటి బాంబు ఎవరి దగ్గర ఉందో మీకు తెలుసా? మన దగ్గర. నిజం.. చదవండి మీకే తెలుస్తుంది.

English summary

SPICE (smart precise impact and cost effective) bomb is the most powerful non-nuclear weapon possessed by India. Manufactured by Israeli firm Rafael Advanced Defence Systems Ltd, SPICE is an air-droppable unguided bomb which can be carried by Mirage 2000 fighters. IAF has also tested it with Sukhoi-30 MKI fighter, which can carry 26 bombs of 550-lb class. SPICE used by IAF weighs around 450 Kgs and is around 3 meters long. But, SPICE is just not in the same league as MOAB or FOAB. Reports say that even China and Pakistan do not have conventional bombs that match up to what US and Russia have.