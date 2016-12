సీఎం హెలికాప్టర్ గల్లంతంటూ వదంతులు: అధికారుల్లో తీవ్ర టెన్షన్!

అధికారుల మధ్య సమన్వయ లోపంతో హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ జరగాల్సిన ప్రదేశాన్ని దాటి ముందుకెళ్లిపోయింది.

English summary

Chief Minister Naveen Patnaik was left hanging in air for more than 45 minutes after his chopper missed the coordinates for landing at Kotpad in Koraput district on Thursday afternoon.