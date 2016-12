డిసెంబర్ ౩౦ తర్వాత అవినీతి పరులకు కష్టాలే: మోడీ తాజా హెచ్చరిక

డిసెంబర్ ౩౦ తర్వాత అవినీతి పరులకు కష్టాలు పెరుగుతాయని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తాజాగా హెచ్చరించారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said in Mumbai today that his government was after the wrongdoers, who encroach upon the rights of the poor. There were efforts to mislead and even intimidate people but they supported us in the battle against corruption and black money.. he concluded.