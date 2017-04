యోగి ఆదిత్యనాథ్ మరో సంచలన నిర్ణయం: మత పెద్దల ప్రశంసలు

అక్రమ కబేళాలపై నిషేధం, రోమియోల ఆటకట్టించేందుకు టీంల ఏర్పాటు, తదితర నిర్ణయాలతో ఇప్పటికే సంచలనంగా మారిన ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పవిత్ర స్థలాలుగా భావి

English summary

After a crackdown on illegal slaughterhouses and a controversial, but popular, campaign against ‘Romeos’ in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath has now banned alcohol at pilgrimage places and ordered the formation of a new excise policy.