యోగి వార్నింగ్, చమత్కారం: 'లోకల్' గ్యాంగ్ లీడర్లకు ఆదిత్యనాథ్ షాక్

సంచలన నిర్ణయాలతో దూసుకెళ్తున్న ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు చేరువయ్యే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. తద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 22:02 [IST]

English summary

Around 100 'bahubalis' or gangsters have been shifted to prisons far away from their home districts in Uttar Pradesh in an attempt by the Yogi Adityanath government to smash their local crime network.