ర్యాంకుల ఎఫెక్ట్: చీపురు పట్టిన యోగి ఆదిత్యనాథ్, ‘యూపీ ఇక భద్రం’

స్వచ్ఛ ఉత్తరప్రదేశ్ కోసం ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. పరిశుభ్రతలో ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం అట్టడుగు స్థానంలో ఉండటంతో స్వచ్ఛ యూపీకి నడుంబిగించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 13:01 [IST]

English summary

Chief minister Yogi Adityanath on Friday assured the people of UP that his government will not work with any bias towards anyone, saying 'na teeka ka bhed hoga, na topi ka bhed hoga' (There will be no discrimination on the basis of teeka and skull cap).