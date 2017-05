యోగి యూపీ సీఎం అయ్యాక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సంస్థలో చేరికలు పెరగడం కూడా బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ లకు మింగుడుపడటం లేదు.

English summary

Less than two months after installing Yogi Adityanath as the Chief Minister of Uttar Pradesh, there is a nagging concern within the BJP on the influence of Hindu Yuva Vahini, and the party's relationship with an organisation which is not an offshoot of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).