గొప్పలు సరే..: యోగి పాలనపై 'ఉత్తర ప్రదేశ్' ఏమంటోంది?

ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ రోజుకో సంచలన నిర్ణయంతో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అది అంతటా చర్చనీయాంశం అవుతోంది.

English summary

The survey that was conducted by the newspaper in 200 blocks of 20 districts said that 71 percent respondents approved of the direction the Yogi government was moving in.