ఇన్ని సెలవులైతే పనెప్పుడూ!, యోగి దెబ్బతో ఆ 15సెలవులు రద్దు..

మొత్తం 42సెలవుల్లో నుంచి 15సెలవులను రద్దు చేసి 27కు పరిమితం చేశారు. సెలవుల జాబితానే ఇంత పెద్దగా ఉంటే.. ఇక ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనెప్పుడు జరుగుతుందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Government officials in Uttar Pradesh will have to work harder, and longer. The Yogi Adityanath Cabinet on Tuesday slashed the number of public holidays in the state, cancelling 15 holidays to mark anniversaries of eminent personalities.