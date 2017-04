యోగి మరో సంచలనం: మంత్రులకు షాక్, ప్రవర్తన నియమావళి

ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాలనలో దూసుకు పోతున్నారు. ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సంచలనం అవుతోంది. తాజాగా, తన పాలనలో పారదర్శకత కోరుకుంటున్నారు. ఆ దిశలో ఆయన దూసుకు వెళ్తున్నారు.

English summary

The ministers in the Bharatiya Janata Party government have also been told to keep a distance from contractors and business entities.