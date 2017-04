పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్: కొత్త నిబంధనలతో మరిన్ని వెసులుబాట్లు!

ఈఎంఐ మాత్రమే కాదు డౌన్ పేమెంట్స్ కోసం పీఎఫ్ ఖాతా నుంచే 90శాతం డబ్బులను విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ రెండు సవరణలను ఆర్టికల్-68పేరుతో కొత్తగా జోడించింది.

English summary

Over four crore subscribers of the retirement fund body EPFO can now make down payment and pay EMIs from their EPF accounts to buy homes. The subscribers of the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) will be able to withdraw up to 90 per cent of their accumulations in their PF account for purchase of homes.