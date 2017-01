భర్త నిద్రిస్తుండగానే భార్యపై అత్యాచారం ,ఎలా జరిగింది?

భార్య ,భర్తల మద్య గొడవ భార్యపై అత్యాచారానికి దారితీసింది . భార్యతో గొడవపడి వేరే గదిలో భర్త నిద్రిస్తుండగా, భర్త వద్ద పనిచేసే ఓ యువకుడు భార్యపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన న్యూఢిల్లీలో చోటుచేసుక

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

a youngaman raped on lady when her husband in sleep ,this incident happend in newdelhi ,she complient to police.