మీ వేలిముద్రే మీ బ్యాంక్: డిజిధన్ మేళాలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ

ఒకప్పుడు వేలిముద్ర వేసేవారిని చులకనగా చూసేవారని, కానీ ఇప్పుడు ఆ వేలిముద్రే మీ బ్యాంకు, మీ గుర్తింపు అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు.

English summary

On the fiftieth day since the implementation of demonetisation, Prime Minister Narendra Modi launched the digital payments app BHIM which will facilitate e-transactions with just a thumb impression.