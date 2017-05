విషాదం: మరికొద్దిగంటల్లోనే పెళ్ళి, స్నేహితులతో పార్టీలో పాల్గొన్న వరుడు మృతి

కొన్ని గంటల్లో వివాహం. వరుడి స్నేహితులు పెళ్ళి చేసుకొంటున్నందుకు విందు ఇవ్వాలని వరుడిని కోరారు.అంతేకాదు తమతో పాటు మద్యం తాగాలని ఒత్తిడి తెచ్చారు.

English summary

A youth named Kartik Nayak died a day before his marriage after consuming spurious liquor. His family members cremated him donned in groom’s attire sherwani, turban, et al like a groom before taking him to the cremation ground for the last rites.