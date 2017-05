ఓ యువకుడిని దారుణంగా హత్య చేసిన కొందరు దుండగులు.. అతడి తలను ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌లోకి విసిరేసి పరారయ్యారు. ఈ దారుణ ఘటన తమిళనాడులో చోటు చేసుకుంది. కాగా, తలను విసిరేసిన దృశ్యాలు పోలీస్ స్టేషన్లోని

English summary

In an extremely barbaric incident in Tamil Nadu last night, a teen was hacked, allegedly by a gang that later flung his severed head into a police station.