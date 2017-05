మాకు అడ్డొస్తే తలలు నరికి చౌరస్తాలో వేలాడదీస్తా: హిజ్బుల్‌ ఉగ్రవాది హెచ్చరిక

తమ ఉద్యమానికి అడ్డొస్తే తలలు నరికి లాల్‌ చౌరస్తాలో వేలాడాదీస్తానంటూ కశ్మీర్‌ వేర్పాటువాద సంస్థ హుర్రియత్‌కు చెందిన నాయకులను హిజ్బుల్‌ ముజాహిదీన్‌కు చెందిన ఉగ్రవాది జాకీర్‌ మూసా హెచ్చరించాడు.

English summary

Hizbul Mujahideen commander Zakir Musa, who on Friday threatened to slit the throats of Hurriyat leaders for calling the Kashmir issue "political", quit the militant outfit on Saturday after the group refused to back his statement. Musa announced that he had severed all ties with Hizbul from Saturday, news agency IANS reported. "Following my last audio message, a lot of confusion is being spread in Kashmir. I stand by my speech," Musa said in the latest audio clip released on social media.