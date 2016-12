వ్యభిచారం ఆరోపణలతో 1,132 మంది అరెస్టు, క్లబ్ ల మూసివేత

వ్యభిచారం ఆరోపణలతో 1,132 మందిని అరెస్టు చేశారు చైనా పోలీసులు. పలు క్లబ్ లలో వ్యభిచారం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆరోపణలపై ఆయన సుమారు 35 క్లబ్బులను మూసివేశారు.

English summary

1,132 members arrest on prostitution allegation in china, police raids on various clubs in china.around 35 clubs closed allegations of prostitution.