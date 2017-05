అమెరికాలో వేడుకల్లో కాల్పులు, ఒకరి మృతి: ప్రియురాలితో బ్రేకప్ వల్లే..

అమెరికా శాన్ డియాగోలో నల్లజాతీయులపై కాల్పులు జరిగాయి. ఇవి జాతి విద్వేష కాల్పులుగా చెబుతున్నారు. సాయంత్రం ఆరు గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The man accused of opening fire at a birthday pool party at a San Diego apartment complex, killing one and injuring seven, was purportedly despondent over a recent breakup with his girlfriend, police said today.