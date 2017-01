జైలులో ఖైధీల మద్య గ్యాంగ్ వార్, పది మంది మృతి

బ్రెజిల్ లో జైలులో గ్యాంగ్ వార్ చోటుచేసుకొంది. ప్రత్యర్థుల బ్యారక్ లపై దాడులు చేశారు. ఈ ఘటనలో పదిమంది మరణించారని అధికారులు చెబుతున్నారు. శనివారం నాడు జైలులో రెండు గ్రూపుల మద్య వార్ ప్రారంభమైంది.

English summary

fighting between rival gangs in a prison in northern brazil on saturday.10 prisoners dead in this incident.