ఇంగ్లాండులో సంగీత కచేరీపై ఆత్మాహుతి దాడి: 19 మంది మృతి

ఇంగ్లాండ్‌లోని మాంచెస్టర్‌ అరెనాలో అరేనా గ్రాండే సంగీత కచేరి జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఆత్మహుతి దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో దాదాపు 19 మంది మృతి చెందగా పలువురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 6:38 [IST]

English summary

At least 19 persons have died and 50 injured after multiple blasts hit the Manchester Arena in England during a concert. The police are not ruling out the role of a suicide bomber.