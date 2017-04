షాక్: రెండేళ్ళ బాలికపై దూసుకుపోయిన కార్లు, ప్రాణాలతో బాలిక, ఎలా?

నిత్యం వందలాది వాహనాలతో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ఓ రోడ్డులో ఓ రెండేళ్ళ చిన్నారి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుండి తప్పించుకొంది.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 12:25 [IST]

English summary

A 2 year old girl miraculously survived after getting run over by two vehicles while she was dashing across the street in Xichang, Sichuan province on Monday.