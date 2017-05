సంచలనం: '2012లో మలాలాపై దాడి అంతా ఓ నాటకం'

పాకిస్తాన్ నోబెల్ పురస్కార గ్రహీత మలాలా యూసఫ్ జాయ్ పైన దాడి అంతా ఓ నాటకం అని పాక్ పార్లమెంటు సభ్యురాలు ముస్సారత్ అహ్మద్ జేబ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు కలకలం రేపుతున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 22, 2017, 22:48 [IST]

English summary

A Pakistani woman parliamentarian has claimed that the 2012 Taliban attack on Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai was "scripted".