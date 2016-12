భారీ పేలుడు: 29 మంది మృతి, 70మందికి గాయాలు

మెక్సికోలో జరిగిన భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ఘటనలో 26 మంది మృతిచెందగా.. మరో 70 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.

Wednesday, December 21, 2016

At least 26 persons were killed and 70 injured in an explosion at a fireworks market outside Mexico City on Tuesday. The blast hit the San Pablito fireworks market, about 2,032km outside the city, BBC reported.