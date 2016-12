క్రిస్మస్ విషాదం: విష మద్యం సేవించి 32మంది మృతి

క్రిస్మస్ వేడుకల్లో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. పాకిస్థాన్‌లో విష మద్యం సేవించి 32 మంది మరణించారు.

English summary

At least 32 people, mostly Christians, have died and nearly 50 others fell sick after consuming illegally-brewed toxic liquor on Christmas eve in a town in Pakistan's Punjab province, officials said today.