12 ఏళ్ళైనా ఇంకా 400 మృతదేహాలను గుర్తించలేదు, ఎందుకలా ?

12 ఏళ్ళుగా సునామీ భీభత్సంలో చనిపోయిన వారిలో నాలుగు వందల మృతదేహలను ఇంకా గుర్తించలేదు. నాలుగుదేశాల్లో సుమారు రెండులక్షలకు పైగా మంది చనిపోయారు. అయితే నాలుగు వందల మృతదేహాలను ఇంకా గుర్తించలేదని అధికారులు

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

at least 400 victime of the 2004 tsunami that killed 2,26,000 people remain unidentified in thailand 12 years on, thailand, indonesia, india, srilanka were among the worst hit countries.