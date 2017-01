ఎయిర్ పోర్టులో దుండగుడి కాల్పులు, 5గురి మృతి, అరెస్ట్

ఫ్లోరిడాలోని ఫోర్ట్‌ లాడర్‌డేల్‌ విమానాశ్రయంలో దుండగుడు కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఈ కాల్పుల్లో అయిదుగురు మృతి చెందగా, ఎనిమిది మందికి గాయాలయ్యాయి.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 6:32 [IST]

English summary

Five people were dead and eight people were injured after a shooter opened fire at the Fort Lauderdale -Hollywood International airport in Florida on Friday.