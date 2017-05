పాకిస్థాన్ లో ఆత్మాహుతి దాడి, 10 మంది మృతి: టార్గెట్ మిస్, ఎస్కేప్ !

పాకిస్థాన్ లోని బలూచిస్థాన్ ఫ్రావిన్స్ లో భారీ పేలుడు సంభవించడంతో 10 మంది అమాయకుల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. ఈ ఘటనలో సెనేట్ డిప్యూటీ చైర్మన్ మౌలానా అబ్దుల్ గఫూర్ హైదరీ సహ 40 మంది గాయపడ్డారు.

English summary

A blast in Balochistan has killed at least ten persons. The blast took place at Mastung in the Balochistan province after people when people were coming out after Friday prayers.