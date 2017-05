షాక్: కీపర్ మెడలో నోట్లో పెట్టుకొని ఈడ్చుకెళ్ళిన సింహం

సర్కస్ ఈవెంట్లలో భాగంగా సింహంతో సర్కస్ చేయిస్తున్న రింగ్ మాస్టర్ పై సింహం దాడి చేసింది.ఈ ఘటన ఫ్రాన్స్ లోని డౌల్లెన్స్ లో చోటుచేసుకొంది

English summary

The lion tamer was taken by surprise when the beast pounced on him in the midst of a performance.