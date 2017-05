షాక్: డేటింగ్ వెబ్ సైట్ లో ఛాటింగ్, ప్రియుడిని చూసి పెళ్ళి రద్దు చేసింది

ప్రపంచంలో ఏ యువతికి ఎదురవ్వని పరిస్థితి ఓ యువతికి కలిగింది. దీంతో ఆ యువతి షాక్ కు గురైంది.28 ఏళ్ళ యువతి తాను ఆన్ లైన్ లో చాటింగ్ చేసిన యువకుడిని చూసి ఆశ్చర్యయానికి గురైంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A shocking incident for Priya iliyas. She chatting with a person in online dating site.she planned to marry him, but her lover age 70 years.so she dropped marraige proposal.