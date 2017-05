తాజాగా హాంకాంగ్ లోని ఓ సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణుడు ఈ వైరస్ కు కిల్లర్ స్విచ్ ను కనుగొన్నారు. ప్రస్తుతం వాన్నక్రైని నిలువరించేది ఇదొక్కటేనని తెలుస్తోంది.

English summary

An “accidental hero” has halted the global spread of the WannaCry ransomware, reportedly by spending a few dollars on registering a domain name hidden in the malware.