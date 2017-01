పేలుళ్లతో దద్దరిల్లిన ఆఫ్గాన్: 56మంది మృతి

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌ మంగళవారం ఉగ్రవాదుల బాంబుపేలుళ్లతో దద్దరిల్లింది. మూడు పేలుళ్లలో 56 మంది మృతిచెందగా, వందమందికిపైగా గాయపడ్డారు.

English summary

Two blasts took place at a guesthouse in Kandahar on Tuesday, where a meeting between UAE envoy, Kandahar' Governor and police chief was underway, said reports. All the three are reportedly safe.