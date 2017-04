ఫ్రాన్స్‌ రాజధాని పారిస్‌లో మళ్లీ కాల్పుల కలకలం చోటు చేసుకుంది. ఓ దుండుగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో ఓ పోలీసు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.

English summary

The famous shopping street in the heart of the city, which is usually teaming with tourists and Parisians, was blocked by armed police and metro stations in the area were closed.