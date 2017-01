యాపిల్‌ సీఈఓ టిమ్ కుక్ వేతనంలో కోత: ఎందుకంటే..?

అమ్మకాలు పడిపోవడంతో యాపిల్ సీఈవో టిమ్‌కుక్ వేతనంలో కోత పడింది.

English summary

The iPhone maker cut Cook's pay by 15% last year to $8.7 million, according to a filing released on Friday.