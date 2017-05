‘‘ఇలాగైతే ప్రపంచ పటంలో పాకిస్తాన్ ఉండదు..’’

సైన్యం, దాని అడుగుజాడల్లో నడిచే ఐఎస్‌ఐ అకృత్యాలు ఇలాగే కొనసాగితే ప్రపంచ పటం నుంచి పాకిస్తాన్‌ కనుమరుగవటం ఖాయమని ఆ దేశ ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఎంక్యూఎం నేత అల్తాఫ్‌ హుస్సేన్‌ హెచ్చరించారు.

English summary

Pakistan would vanish from the world map if the country’s army continues to violate the rights of Mohajirs and Balochs, the Muttahida Qaumi Movement leader Altaf Hussain has warned. In the name of counter-terror operation, the Pakistan Army started operation in Balochistan several years ago and murdered thousands of Baloch men, he alleged.“Sindhi, Pushtoon and Punjabi waderas (landlords) Khans and Chaudhris have surrendered to the army for personal favours,” he said in a video message to his supporters. He asked the army to “stop military operations” in Karachi and Balochistan.